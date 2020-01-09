"Видно осколочные отверстия". Самолет в Тегеране мог быть сбит - OPS GROUP

Исходным предположением причин авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном следует считать то, что его сбила ракета.

"Причина падения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 при вылете из Тегерана еще не известна, и, учитывая политические обстоятельства, вряд ли будет определена в ближайшее время. С точки зрения оценки риска для операций с Тегераном и Ираном в целом, мы бы рекомендовали считать исходным предположением то, что это был связаный со сбиванием инцидент, который подобен к инциденту с MH17 - до тех пор, пока не появится четких доказательств противного", - говорится в заявлении международной мониторинговой группы по оценке авиационных рисков OPS GROUP.

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В OPS GROUP отметили, что на фотографиях с места падения, с которыми были ознакомлены эксперты группы, "видны четкие осколочные отверстия на фюзеляже и крыле".

Причины авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ официально не установлены.

В то же время, пока четко не понятно, были ли эти осколки частью двигателя или осколком ракеты.

Причины авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ официально не установлены.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.