"Видно осколочные отверстия". Самолет в Тегеране мог быть сбит - OPS GROUP

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 4374
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1305
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 981
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 44298
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7074
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1926
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27333
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2646
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2277
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
5
29
3
4
18
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
Выделяет трупный запах и растет без корней: нашли самий большой в мире цветок
Выделяет трупный запах и растет без корней: нашли самий большой в мире цветок
Показали фото австралийских пожаров со спутника
Показали фото австралийских пожаров со спутника
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Видео
Все видео
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Российские туристы занялись сексом на пляже среди людей
Российские туристы занялись сексом на пляже среди людей
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
Президент Туркменистана стал диджеем
Президент Туркменистана стал диджеем
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1701
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2646
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3591
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1908
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 05:00

"Видно осколочные отверстия". Самолет в Тегеране мог быть сбит - OPS GROUP

  Комментировать

Исходным предположением причин авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном следует считать то, что его сбила ракета.

"Причина падения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 при вылете из Тегерана еще не известна, и, учитывая политические обстоятельства, вряд ли будет определена в ближайшее время. С точки зрения оценки риска для операций с Тегераном и Ираном в целом, мы бы рекомендовали считать исходным предположением то, что это был связаный со сбиванием инцидент, который подобен к инциденту с MH17 - до тех пор, пока не появится четких доказательств противного", - говорится в заявлении международной мониторинговой группы по оценке авиационных рисков OPS GROUP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Западные спецслужбы назвали свою версию падения украинского самолета в Тегеране

В OPS GROUP отметили, что на фотографиях с места падения, с которыми были ознакомлены эксперты группы, "видны четкие осколочные отверстия на фюзеляже и крыле".

  Причины авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ официально не установлены.
Причины авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ официально не установлены.

В то же время, пока четко не понятно, были ли эти осколки частью двигателя или осколком ракеты.

  Причины авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ официально не установлены.
Причины авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ официально не установлены.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Видно осколочные отверстия". Самолет в Тегеране мог быть сбит - OPS GROUP». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 25713
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 24624
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 19584
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
10
 Просмотров: 13437
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 11540
Мир
Иран объявил о завершении мести за убийство Сулеймани
Иран объявил о завершении мести за убийство Сулеймани Просмотров: 936
В Израиле у Boeing 737 загорелся двигатель
В Израиле у Boeing 737 загорелся двигатель Просмотров: 792
В Багдаде снова прогремели взрывы. Целились в посольство США
В Багдаде снова прогремели взрывы. Целились в посольство США 1 Просмотров: 792
Западные спецслужбы назвали свою версию падения украинского самолета в Тегеране
Западные спецслужбы назвали свою версию падения украинского самолета в Тегеране 1 Просмотров: 2160
Принц Гарри и Меган Маркл оставляют королевскую семью. Официальное заявление
Принц Гарри и Меган Маркл оставляют королевскую семью. Официальное заявление Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
12
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
Голосов: 1218
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua