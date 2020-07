Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина

Поразительное видео с пляжа в Испании опубликовали в сети. На нем зафиксировано, как люди отдыхают у северной части Атлантического океана.

Видео было снято с высоты над пляжем испанского муниципалитета города Чипиона, пишет Euronews.

На записи зафиксировано, что люди четко придерживаются рекомендаций властей о социальной дистанции даже на пляже. Зонтики и шезлонги вдоль берега расположились на достаточном расстоянии друг от друга.

Испанская полиция похвалила пляжников в Чипионе и призвала другие города следовать позитивному примеру.

А в испанском регионе Каталония чиновники системы здравоохранения тревожатся из-за нового роста случаев Covid-19. Больницы Барселоны готовы принимать новых пациентов, если потребуется.

Тем временем крупнейшая в Европе туристическая компания TUI заявила, что отменяет все рейсы в материковую часть Испании до 9 августа. А Великобритания ввела обязательный 14-дневный карантин для всех путешественников, возвращающихся из Испании.

