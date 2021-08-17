Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства

Салех призвал сопротивляться талибам. Фото: Reuters

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Он призвал афганцев противостоять боевикам "Талибана". Об этом Салех написал на своей странице в Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побеги, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и является законным президентом", - отметил политик.

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Салех обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они предоставили ему свою поддержку.

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконга. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", - заявил Салехи.

В Афганистане начались активные бои с боевиками "Талибана". Солдатам сопротивления удалось выбить боевиков из района Чарикар в провинции Парван. Для поддержки афганцев в Панджшер направили 10 тысяч бойцов. В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся украинцы. Почти со всеми установили связь. За помощью в эвакуации обратились 153 человека.