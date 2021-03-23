Вице-премьер Словакии подал в отставку. Виновата российская Covid-вакцина

Вице-премьер Словакии Рихард Сулик подал в отставку. Фото: barikada

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку из-за скандала и правительственного кризиса, возникших на фоне закупки страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Подробностями поделилось издание DW.

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По словам Сулика, теперь свой пост должен покинуть премьер-министр Игорь Матович, который пообещал также уйти в отставку при условии, если вице-премьер откажется от своей должности. После этого страна сформирует новое правительство.

Политический кризис развился в Словакии после закупки вакцины от Covid-19 в России. Однопартийцы Матовича осудили этот шаг. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против.

3 марта в эфире радио премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, заявил, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.