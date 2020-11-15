Вьетнам эвакуирует почти полмиллиона населения из-за мощного тайфуна

Vamco станет 13-м штормом, который поразит страну в этом году. Фото: Pixabay

Вьетнам эвакуирует почти полмиллиона населения из-за приближения мощного тайфуна Vamco к центральному побережью страны.

Число погибших на Филиппинах от этого тайфуна возросло до 53 человек, пишет Reuters. По прогнозам погодного агентства Вьетнама тайфун Vamco, имея скорость ветра до 165 км / ч, обрушится на побережье страны от Ха-Тень в провинцию Куанг-Нгай в воскресенье.

Из населенных пунктов планируют эвакуировать 468 тыс. Человек. Вьетнам склонен к разрушительным штормов и наводнений из-за долгого побережья. Vamco станет 13-м штормом, который поразит страну в этом году. Во Вьетнаме с начале октября более 160 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных рядом штормов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый смертоносный ураган за 218 лет

По меньшей мере 50 человек погибли в результате оползней в Гватемале после проливных дождей и шторма, обрушившихся на страну. По всему региону Центральной Америки в результате урагана Эта погибли более 70 человек.