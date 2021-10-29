Венгрия усиливает карантины. Без маски в транспорт нельзя

В Венгрии власти усиливают карантин из-за ухудшения эпидемиологической Covid-ситуации.

С понедельника, 1 ноября, в стране вводят обязательный масочный режим в общественном транспорте, пишет Hungary Today.

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Также правительство разрешило работодателям требовать вакцинацию как предварительное условие для принятия на работу.

По всей стране ввели запрет на посещение пациентов в больницах.

В Венгрии с начала пандемии зафиксировали более 859 тыс. случаев инфицирования коронавируса, умерли более 30,6 тыс. больных. В целом в Венгрии полностью вакцинировали почти 60% взрослого населения.

С начала июля карантинные меры в Венгрии были преимущественно отменены. В частности, в общественных местах больше не требовали ношения средств индивидуальной защиты.