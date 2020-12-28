Венгрия первой в Европе планирует ввести Covid-паспорт

В Венгрии хотят ввести коронавирусный паспорт. Фото: Высокий замок

Венгрия планирует ввести Сovid-паспорт.

В нем будет отражена вся информация о вакцинации человека от коронавируса, а также о результатах тестирования, сообщает Daily News Hungary.

Паспорт будет состоять из двух приложений. Один из них - это так называемый паспорт Сovid-19, а другой - приложение для мониторинга.

В связи с этим создана система мобильных приложений, с помощью которой граждане могут доказать на своем смартфоне информацию о вакцинации.

Спрос на такие системы растет, потому что они позволяют людям чувствовать себя в большей безопасности во время путешествий. Кроме того, потребность существует в связи с тем, что люди хотели бы пользоваться услугами при большом скоплении людей, где большая опасность заражения - в кинотеатрах, на концертах, во время путешествий самолетом или посещения парикмахерских.

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Напомним, с 28 декабря в связи с пандемией изменяется режим въезда украинцев в Польшу.