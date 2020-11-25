Венгерское правительство разозлился на Клуни

Джордж Клуни назвал режим Орбана авторитарным. Фото: uk.wikipedia.org

Правительство Венгрии раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни за то, что тот назвал их премьер-министра Виктора Орбана примером гнева и ненависти в мире, который может подпитывать антиутопические будущее.

Об этом сообщает Reuters.

Говоря о создании фильма "Полуночное небо", в котором он играет ученого в постапокалиптическом мире, Клуни сказал журналу GQ, что гнев и ненависть в мире могут стать реальностью из-за политики отдельных лидеров. В том числе Орбана.

"Мы не были в эпицентре пандемии, когда это произошло, но все еще были другие элементы того, сколько ненависти и гнева все мы чувствуем в этот момент истории, во всем мире - стоит только посмотреть на Болсонару в Бразилии или Орбана в Венгрии ", - сказал Клуни.

Официальный представитель правительства Венгрии ОРС Фаркаш сказал, что актер озвучил послание американского либерального миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса, сторонника открытых обществ и давнего оппонента Орбана.

Официальный представитель министерства иностранных дел Тамас Менцер назвал слова Клуни "глупыми".

"Джордж Клуни - хороший актер, поэтому заслуживает уважения, но никто не должен относиться к нему как к глобальному политическому оракулу. У него есть люди, которые шепчут ему в уши", - сказал он.

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Актер в свою очередь опубликовал заявление на местном новостном сайте о том, что пропагандистской машины Орбана врет, потому что он встречался з Джорджем Соросом только один раз в жизни.

"Мне было бы стыдно, если бы я не выступил против авторитаризма режима Орбана. Я был в Венгрии в начале 2000-х и гулял по набережной Дуная. На тот момент Венгрия была ярким примером демократического успеха. Я с нетерпением жду того дня, когда Венгрия примет то, чем она была прежде ", - говорится в заявлении актера.

Вышел трейлер научно-фантастической ленты "Полуночное небо". Режиссером, продюсером и исполнителем главной роли в фильме стал Джордж Клуни.