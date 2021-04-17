Великобритания прощается с принцем Филиппом: онлайн-трансляция

Принц Филипп умер 9 апреля. Фото: Reuters

Похороны британского принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II проходит в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

На траурной церемонии в часовне будут присутствовать 30 членов королевской семьи во главе с королевой, сообщает ВВС.

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До этого с частной замковой часовни к месту упокоения тело принца провезут по территории замка с почетным караулом в сопровождении родных.

Согласно церемонии, с 16:15 Виндзорский замок будет окружен дворцовой кавалерией и пешей гвардией.

В 16:20 все члены королевской семьи, не участвующие в траурной процессии покинут Виндзорский замок и направятся в часовню Святого Георгия.

В 16:40 прекратит звучать оркестр; гроб с телом принца Филиппа вынесут и поместят в Land Rover. Члены королевской семьи выстроятся за гробом.

В 16:45 – начало шествия, в 16:53 Land Rover прибудет к часовне Святого Георгия. В 17:00 по все стране начнется минута молчания в память о принце Филиппе. Далее начнется панихида.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Известно, что принц Филипп заболел 16 февраля и был госпитализирован на 4 недели. Подробности его болезни не разглашали. Он перенес операцию на сердце.