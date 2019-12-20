Великобритания проголосовала за Brexit

За законопроект о выходе из Европейского Союза проголосовали 358 депутатов. Фото: скрин из видео

Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о выходе из ЕС (Withdrawal Agreement Bill) ю. Именно он определяет условия осуществления Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

За законопроект проголосовали 358 депутатов, против - 234. Его приняли во втором чтении. После этого будут обсуждать в профильном комитете, а затем пригласить еще раз с внесенными изменениями в палате.

Далее законопроект рассмотрит верхняя палата - Палата общин, после чего его должен утвердить королева Великобритании чтобы он вступил в силу.

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Законопроект о Brexit не является тождественным соглашении о выходе из ЕС, которую 17 октября заключили Великобритания и ЕС. Withdrawal Agreement Bill определяет условия, при которых будет происходить внедрение положений этого соглашения. Он утверждает согласованную дату выхода Великобритании из ЕС - 31 января 2020 и устанавливает 11-месячный переходный период, во время которого стороны должны заключить новое торговое соглашение.