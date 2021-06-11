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пятница, 11 июня 2021 03:16

Великобритания поделится вакцинами с бедными странами

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Великобритания поделится вакцинами с бедными странами
Первые 5 млн доз из Великобритании передадут до конца сентября. Фото: Reuters

Великобритания начнет дарить вакцины против коронавируса бедным странам в ближайшие несколько недель.

В следующем году доставят более 100 млн избыточных доз, сообщает BBC со ссылкой на премьера Великобритании Бориса Джонсона накануне саммита G7.

Первые 5 млн доз из Великобритании передадут до конца сентября, а еще 25 млн - до конца года.

Примерно пятая часть доз, безвозмездно предоставленных Соединенным Королевством, будет доставлена ​​по специальным соглашениям с нуждающимися странами, а остальные будут переданы через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.

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Это не первый вклад правительства Великобритании в глобальную вакцинацию - оно уже пожертвовало более 500 млн фунтов стерлингов для COVAX.

10 июня стало известно, что США планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Они будут поставлены до июня 2022 года, из которых 200 млн - до конца 2021 года.

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