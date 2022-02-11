Великобритания отменила карантин для всех туристов

Страна сделала свободным въезд для невакцинированных. Фото: Pexels

Великобритания с 11 февраля упразднила карантин для всех туристов.

Это касается путешественников, которые прививались не одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, или не вакцинировались вовсе, передает "Интерфакс-Украина".

С 4:00 11 февраля новые правила вступили в силу.

Туристам нужно будет сделать ПЦР-тест на коронавирус перед поездкой и еще один тест не позднее второго дня пребывания в стране.

Привитых одобренными ВОЗ вакцинами освободили от ПЦР-тестов по прибытии.

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Все приезжающие в Британию должны заполнить Passenger Locator Form за 48 ч до вылета.

Польша смягчает правила карантина в связи с снижением количества случаев заражения. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил 9 февраля о сокращении периода изоляции для Covid-инфицированных.