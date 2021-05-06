Великобритания направила военные корабли к побережью Франции из-за "рыбного" спора

Великобритания перебросила два военных корабля к побережью Франции. Фото: bbc

Великобритания отправила к своему острову Джерси, который расположен в 22 км от побережья Франции, два военных корабля. Такое решение приняли из-за спора с Парижем касательно отлова рыбы.

Подробностями поделилось издание BBC.

К острову Джерси сегодня, 6 мая, должны прибыть сотни рыболовецких судов Франции, чтобы выразить несогласие с новыми правилами выдачи лицензий на вылов рыбы. Эти нововведения начали действиями после выхода Британии из ЕС.

Власти Джерси выдают лицензии только тем рыбакам, которые могут доказать, что ранее уже рыбачили в территориальных водах острова.

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По мнению чиновников Парижа, новые ограничения не имеют юридической силы, ведь не были согласованы с ЕС.

Франция угрожает прекратить электроснабжение острова Джерси, ведь 95% электроэнергии поступает именно с французской стороны.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, боевые суда будут находиться в Джерси в качестве "меры предосторожности".

Оба судна вооруженные пушками. На борту каждого корабля находится 45 моряков и около полсотни морских пехотинцев.

Великобритания предлагает странам G7 создать совместный механизм для противодействия российской и китайской дезинформации.