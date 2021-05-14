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пятница, 14 мая 2021 08:40

Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео

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Ведущую прогноза погоды &quot;атаковали&quot; клоны: курьезное видео
Ведущая прогноза погоды Дженнифер МакДермед на американском телеканале Fox 9 не смогла удержаться от смеха, когда заметила на экране курьезный технический сбой. Фото: скриншот с видео

На американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис произошел курьез.

Ведущая прогноза погоды Дженнифер МакДермед не смогла удержаться от смеха, когда заметила, что на экране произошел технический сбой. И в прямом эфире на карте сзади нее начали появляться множество ее "клонов" - это были стоп-кадры, что наложились на экран. Об этом сообщает Daily Mail.

"О, это круто! Но что происходит? Я действительно не знаю, что происходит" - прокомментировала она.

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После этого МакДермед начала громко смеяться и двигать руками так, чтобы положение ее тела на новых стоп-кадрах менялось. Технические трудности вскоре были устранены, но МакДермед продолжала смеяться до конца прогноза погоды.

В конце выпуска ведущая обратилась к зрителям и извинилась за техническую ошибку.

Большая черно-белая собака смутил всех при выпуске прогноза погоды на телеканале WMUR-TV в Манчестере, США. Пес прошел позади ведущего Джоша Джадж. Этим поставил в неудобное положение мужчину. Телеканал распространил ролик в сети.

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