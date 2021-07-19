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понедельник, 19 июля 2021 12:15

Вандалы уничтожили центры вакцинации от коронавируса

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Вандалы уничтожили центры вакцинации от коронавируса
Французы вышли на протесты против новых коронавирусных правил. Фото: Getty Images

Во Франции вандалы разгромили и ограбили два центра вакцинации от коронавируса на фоне усиления карантинных ограничений.

Об этом сообщило издание BBC.

Один из центров вакцинации недовольные граждане затопили из пожарных шлангов.

Другую клинику подожгли. Из-за этого она частично разрушена.

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Инцидент произошел на выходных, когда более 100 тыс. человек вышли на улицы Франции. Они собрались на демонстрации, чтобы осудить новые коронавирусные правила.

Речь идет об обязательной вакцинации медицинских работников и введение пропусков в большинство общественных мест.

Французское правительство обвиняют в нарушении свобод человека.

В Испании ради эксперимента устроили концерт на 5 тыс. людей. Таким образом власти хотели проверить, можно ли проводить развлекательные мероприятия в условиях пандемии.

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