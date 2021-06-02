Вакцины от коронавируса разрешили смешивать

Вакцины от коронавируса можно смешивать. Фото: Reuters

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации разрешил смешивать вакцины от коронавируса разных производителей, если есть необходимость.

Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья, пишет CBC News.

Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna.

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Рекомендация говорит, что за первой дозой препарата AstraZeneca может следовать Moderna или Pfizer-BioNTech. Последние две также могут взаимодействовать между собой.

Их позволили смешивать, поскольку для изготовления этих вакцин используют похожую технологию мРНК.

Обновленный протокол прививки NACI базируется на исследованиях из Британии и Испании, которые свидетельствуют, что комбинирование вакцин является безопасным и эффективным.

В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которыми США решили поделиться с миром, администрация президента Джо Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.