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воскресенье, 17 января 2021 23:27

Вакцина Pfizer: в Израиле у 13 человек парализовало лицо после прививки

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Вакцина Pfizer: в Израиле у 13 человек парализовало лицо после прививки
Сейчас клиники отдельно в каждом случае решают, вводить ли вторую дозу вакцины. Фото: Pixabay

В Израиле по меньшей мере 13 человек получили отрицательный побочный эффект - лицевой паралич после того, как получили вакцину от коронавируса компании Pfizer.

Один из вакцинированных рассказал, что больше суток не мог пошевелить лицом. Об этом сообщает WION.

"По крайней мере, 28 часов я ходил с этим. Я не могу сказать, что сейчас все полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов", - рассказал он журналистам.

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По предварительным данным, этот симптом обнаружили у 13 человек. Однако, в Министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что инцидентов может быть больше.

Несмотря на это, причин отказываться от следующего этапа вакцинации чиновники не видят. Отмечается, что в настоящее время клиники отдельно в каждом случае решают, вводить второй дозы вакцины.

В Норвегии зарегистрировали 29 смертей среди людей старше 75 лет, которым ранее сделали первую вакцину против коронавируса. Власти расследуют указанные случаи смерти.

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Дата
17
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