"Вагнеровцы" нарушают права человека в Африке

Грузовик Wagner Group в ЦАР / Getty Images

По данным экспертов ООН, российские наемники из так называемой ЧВК "Вагнера", нарушали права человека в Центральноафриканской Республике во время боев на стороне правительственных войск.

ООН заявила, что обеспокоена связями между российскими наемниками и серией жестоких нападений в ЦАР после выборов в конце декабря. Об этом пишет The Guardian.

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После того, как альянс повстанческих групп в ЦАР начал наступление на правительственные войска, страну охватила новая волна гражданской войны. Выборы выиграл действующий президент Фостен-Аршанж Туадера, которого привели к присяге во вторник. Его победа привела к усилению боев в начале года, так как повстанцы стремились взять в окружение столицу Банги.

Армия на стороне Туадеры пользуется военной поддержкой России и Руанды. В последние месяцы наемники группы "Вагнера" способствовали успешному контрнаступлению против повстанцев.

По данным экспертов ООН, россияне тесно сотрудничают с 15-тысячную миротворческой миссией ООН, которая базируется в ЦАР с 2014-го. Миссия ООН защищать гражданское население и гарантировать возможность стране создавать прочные институты.

Эксперты ООН заявили, что получили сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права "вагнеровцами". Они включают массовые казни без суда, произвольные задержания, пытки и насильственное перемещение гражданского населения. Около 240 тыс. жителей страны в последние недели покинули свои дома из-за боев. Эксперты ООН говорят, что участились нападения на гуманитарные организации, а также случаи насильственных исчезновений.

"Вагнеровцы", связанные с Евгением Пригожиным - олигархом и союзником Путина. Вашингтон обвиняет Пригожина во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. ФБР предлагает вознаграждение в размере $ 250 тыс. за информацию, которая поможет его аресту.

Эксперты ООН насчитали 3 взаимосвязанных группы "вагнеровцев", действующих в ЦАР. Горнодобывающая фирма Lobaye Invest, которая добывает золото и бриллианты. На нее наложены санкции США. Sewa Security Services охраняет президента и других высокопоставленных чиновников ЦАР. Третья Wagner Group воюет.

Коалицию повстанцев в ЦАР возглавляет бывший президент Франсуа Бозизе, который захватил власть в результате переворота в 2003 году и был свергнут 10-ю годами позже, бросив страну в жестокую межрелигиозную войну. Бозизе бежал за границу в 2013-м, но вернулся в конце 2019-го. Тогда бывшая французская колония столкнулась с новым витком насилия. Он и другие лидеры оппозиции отказались признать Туадеру победителем выборов, ссылаясь на фальсификации.

Правительственные войска отбили ряд городов вдоль стратегической дороги, связывающей Банги с соседним Камеруном, и приближаются к оплоту Бозизе.

Документы показывают масштабы операций "вагнеровцев" в Африке. Амбиции России - превратить регион в стратегический центр. В документах говорится, что их деятельность тесно координируется с высокими чиновниками в российском МИДе и минобороны.