В водах Европы поймали зубатую рыбу - родственницу пираньи

Паку - близкий родственник пираньи / Getty Images

Паку, разновидность пираньи, поймали рыбаки у южного побережья Швеции.

Обычно рыба этого семейства встречается в бассейне реки Амазонки - в экваториальном поясе.

Паку знаменита своими похожими на человеческие зубами, пишет Daily Star.

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"Паку обычно не опасна для людей, но у нее достаточно серьезный укус. Были инциденты в некоторых странах, например, в Папуа-Новой Гвинеи, когда эти рыбы откусывали яички", - говорит Хенрик Карл из Датского музея естественной истории.

Паку преимущественно вегетарианцы, но могут представлять опасность для человека. Они нападают, когда слишком голодны. Вполне возможно, что пойманную пака выбросил кто-то, кто держал ее как домашнее животное.

Хотя пираньи не могут выжить в холодном европейском климате, эта находка подчеркивает реальную проблему - выпускать нежелательные экзотические виды животных или растений в реки и озера опасно. Это может иметь серьезные последствия для местной дикой природы.

Пока неизвестно, или рыба, пойманная в скандинавских водах, одна из выброшенных из аквариума, или первопроходец миграции пираний.

Паку - родственница пираньи. Относится к инвазивному виду рыб, которые могут разрушить рыбную экосистему и среду обитания.