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суббота, 27 февраля 2021 19:40

В Венеции пересохли каналы
8

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В Венеции сильно упал уровень воды в каналах
Фото: Reuters
В Венеции сильно упал уровень воды в каналах
В Венеции сильно упал уровень воды в каналах
В Венеции сильно упал уровень воды в каналах
В Венеции сильно упал уровень воды в каналах

Уровень воды в части каналов Венеции очень сильно упал.

Это происходит из-за низких приливы, сообщает Venezia Today.

Пересохли небольшие каналы. Открылись берега Гранд-канала. Низкие приливы вызвал высокий атмосферное давление, которое сейчас наблюдается над Италией.

В пятницу минимальный приток в Венеции был на 48 см ниже середины моря. На выходные Муниципальный центр приливов и отливов прогнозирует еще более низкий уровень приливов.

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Это не самое большое падение уровня приливов для Венеции. В января 2019 года зафиксировали минимум в -66 см.

Власти итальянской Венеции взимать плату с туристов, приехавших в город без ночевки. Туристический город решил взимать с однодневных путешественников плату, чтобы уменьшить массовый туризм, который до пандемии достигал 30 млн туристов в год.

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