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четверг, 29 апреля 2021 13:57

В Ватикане не слышали о встрече Зеленского и Путина, но готовы помочь

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В Ватикане не слышали о встрече Зеленского и Путина, но готовы помочь
Ватикан готов провести встречу Зеленского и Путина. Фото: ТАСС

Ватикану ничего не известно о переговорах президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Папа Римский Франциск готов поддержать мирные процессы.

Об этом сообщил дипломат Ватикана кардинал Леонардо Сандри, пишет la Reppublica.

Ватикан готов стать посредником на встрече президентов.

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"Конгрегация Восточных церквей не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может произойти после работы Минской группы. Папа Франциск мог бы принять участие во встрече Зеленского и Путина, как он это уже сделал, помогая примирению в других случаях", - пишет издание.

По словам Сандри, Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует.

"Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена ​​в рамках этой работы. Я вспоминаю о встрече, которую провел Папа Фрнциск с Аль-Систани в Ираке, и другие подобные встречи", - добавил кардинал.

Во время личной встречи президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин могут обсудить модернизацию Минских соглашений.

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