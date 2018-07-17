В Вашингтоне задержали шпионку Путина

Гражданку России 29-летнюю Марию Бутину подозревают в шпионаже в пользу России. Фото – "Знай.uа "

В американской столице Вашингтон задержали гражданку России 29-летнюю Марию Бутину. Ее подозревают в "проникновении в американскую политическую организацию с целью продвижения интересов РФ". Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Американские власти заявляют, что Бутина с 2015 до 2017 года работала под руководством высокопоставленного российского чиновника и якобы "проникла в американскую политическую организацию", где занималась "незарегистрированной деятельностью в пользу РФ".

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Не имея соответствующей лицензии, Бутина работала на русское правительство, говорится в сообщении. Ее арестовали 15 июля в Вашингтоне. Слушания в суде по делу россиянки назначили на 18 июля 2018 года.

Подозреваемой может грозить до 5 лет тюрьмы.

Большое жюри США обвинило во вмешательстве в выборы американского президента 2016 12 сотрудников российского ГРУ.