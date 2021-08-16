Афганский самолет разбился в Узбекистане. Фото: REUTERS

В Узбекистане разбился афганский самолет, который пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщило издание Gazeta.uz.

Катастрофа произошла из-за того, что по нему сработала система противовоздушной обороны из-за нарушения воздушного пространства.

Военный самолет разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. ПВО узбекской армии остановила судно. Однако Минобороны не сообщает, действительно ли военные сбили афганский самолет.

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Проводится расследование, подтвердили в ведомстве. Жертв нет. Двух военнослужащих госпитализировали. Пассажирам якобы удалось покинуть самолет. Они использовали парашюты.

Страны ЕС закрыли свои посольства в Афганистане и начали эвакуацию сотрудников и афганских служащих. Зато Китай и Россия не будут закрывать дипведомства. Страны потребовали, чтобы Афганистан дал приют их гражданам и обеспечил защиту их интересов. Русских и китайцев эвакуировать не собираются.