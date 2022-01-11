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В Узбекистане издали спецприказ по Казахстану

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В Узбекистане издали спецприказ по Казахстану
Журналистам в Узбекистане запретили освещать протесты в Казахстане. О "казахском бунте" разрешили писать только "придворным блоггерам" и тем, кто получил специальное разрешение. Фото: pixabay.com

В Узбекистане блогеров и журналистов, пытающихся освещать события в соседнем Казахстане, вызвали в правоохранительные органы. Там попросили "меньше писать по этой теме" и "не распространять видеозаписи".

Об этом рассказали сами же блогеры и журналисты на правах анонимности, пишет "Радио Озодлик".

Один блогер сказал, что запрет на освещение событий наложила служба государственной безопасности Узбекистана. По его словам, даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане умолчали о беспорядках в Казахстане.

"Я разместил на своих каналах два - три видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане", - рассказал он.

По словам другого собеседника, сотрудники службы госбезопасности и участковый инспектор требовали у него письменного объяснения из-за постов о событиях в Казахстане.

Ряд активистов в Узбекистане рассказали, что в последнее время им поступают "угрозы" из анонимных профилей, а посты и комментарии о событиях в Казахстане "атакуют".

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Собеседник из Узбекистана, являющийся активным пользователем соцсетей, говорит, что накануне его вызвали на "беседу" в органы внутренних дел через пост под названием "Когда проснуться узбеки?".

"Из-за этого поста мне сказали: "Не пишите такие опасные вещи, не пишите о казахах, ходите тихо". Потом меня заставили написать расписку, что обязуюсь не освещать события в Казахстане и предупрежден об ответственности. Одним словом, со мной провели профилактическую беседу", - рассказал он.

Добавил, что "разъяснительная работа" ведется не только с теми, кто освещает события в Казахстане, но и теми, кто резко выражает свое мнение и оставляет комментарии под постами блогеров.

По словам здешних блогеров, события в Казахстане бурно обсуждают в закрытых группах соцсетей. Один из местных журналистов рассказал также, что о "казахском бунте" позволили писать только "придворным блогерам" и тем, кто получил специальное разрешение.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

5 января по всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев приказал армии стрелять на поражение в митингующих. Сколько погибли человек в результате зачисток неизвестно.

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Дата
11
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