Запрет на посещение девочками школ является серьезным нарушением основополагающего права женщин на образование. Фото: Reuters

В ЮНЕСКО призвали вернуть доступ девочкам в школы Афганистана. Запрет на посещение девочками школ является серьезным нарушением основополагающего права женщин на образование. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

"В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане", - говорится в заявлении генерального директора организации ООН по образованию и культуре (ЮНЕСКО) Одре Азуле.

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Она выразила глубокую озабоченность в связи с решением талибов, которые захватили власть в Афганистане, постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин.

Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, то это поставит под сомнение прогресс, достигнутый на всех уровнях системы образования Афганистана, отметили в ЮНЕСКО.

В Афганистане талибы разрешили посещать уроки в школе только мальчикам и учителям-мужчинам.