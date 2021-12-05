В Турции сорвали покушение на президента Эрдогана

Под авто турецкого офицера обнаружили бомбу – он должен был работать на западе с Эрдоганом. Фото: УП

В Турции силы безопасности страны сорвали попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Покушение должно было состояться в городе Сиирта, где президент хотел выступить на митинге сторонников. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Террористы заменяли полицейский автомобиль, который должен был охранять Запад. Один из копов подвозил на нем своего друга, заметившего подозрительный предмет.

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После осмотра автомобиля специалисты подтвердили, что находка является самодельным взрывным устройством. Его изучили эксперты, а затем уничтожили саперы с соблюдением мер предосторожности.

Правоохранительные органы Турции начали расследование. Сам Эрдоган инцидент пока не прокомментировал.

В турецком городе Трабзон экстренно сел пассажирский самолет. Поступило сообщение о бомбе на борту пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Al Jazeera Airlines.