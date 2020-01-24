В Турции произошло мощное землетрясение, есть погибшие и раненые

Фото: ATR

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов, есть погибшие и раненые.

Толчки были зафиксированы в городе Сивриджена на глубине 10 километров, сообщает NTV.

В городе разрушено 4-5 зданий. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Стамбул и Самсуне. О подземных толчках сообщали также в Израиле, Ираке и Сирии. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае произошло самое страшное землетрясение

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в 23:03 в районе г. Виноградов на глубине 6 км.