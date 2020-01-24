В Турции произошло мощное землетрясение, есть погибшие и раненые

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов, есть погибшие и раненые.
Толчки были зафиксированы в городе Сивриджена на глубине 10 километров, сообщает NTV.
В городе разрушено 4-5 зданий. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Стамбул и Самсуне. О подземных толчках сообщали также в Израиле, Ираке и Сирии. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.
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BREAKING 🚨— InvisibleSoldierOfIslam 313 🇵🇰 (@TeamPakFouj313) January 24, 2020
A massive and strong earthquake of magnitude 7.8 shocks eastern Turkey's Elazığ province.
Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. #Earthquake_In_Turkey#PrayForTurkey 🇹🇷@pathanBhai_3 @TahranBE @Huliaturkiya @al85463061 pic.twitter.com/1TP7mIJl2f
#elazığ anlık 6.8 #deprem pic.twitter.com/cYsg2sqEJG— barkın arkadaş (@defarkanto) January 24, 2020
В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в 23:03 в районе г. Виноградов на глубине 6 км.
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