В Турции перевернулся автобус: погибли 16 человек

В Турции разбился микроавтобус с мигрантами

В Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами.

Погибли 16 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщает Anadolu.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Ван - Озалп. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.

Всего пострадал 51 человек. Люди госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Автобус был рассчитан на 17-18 пассажиров, а в момент ДТП в нем находилось 67 человек.

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В Черновицкой области в Хотинском районе в результате столкновения двух микроавтобусов госпитализированы 8 пострадавших, среди которых и новорожденный ребенок.