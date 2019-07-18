В Турции перевернулся автобус: погибли 16 человек

В Турции в провинции Ван перевернулся автобус с нелегальными мигрантами.
Погибли 16 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщает Anadolu.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Ван - Озалп. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.
Всего пострадал 51 человек. Люди госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Автобус был рассчитан на 17-18 пассажиров, а в момент ДТП в нем находилось 67 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших
В Черновицкой области в Хотинском районе в результате столкновения двух микроавтобусов госпитализированы 8 пострадавших, среди которых и новорожденный ребенок.
×
Комментарии