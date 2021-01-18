В Турции мужчина-ревнивец порезал лицо 27-летней украинке

Разъяренный мужчина порезал лицо своей жене. Фото: Twitter

В Турции разъяренный мужчина порезал лицо своей жене-украинке.

Инцидент произошел в торговом центре. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Женщина хотела расстаться с мужчиной и несколько месяцев назад покинула его. Однако он выследил ее по социальным сетям и напал.

Несколько дней назад к женщине в гости приехала сестра с мужем.

Ревнивец два дня выслеживал жену. Первый день прошел безрезультатно. На второй день он увидел жену с сестрой, ее мужем и незнакомцем.

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Ему показалось, что между незнакомым мужчиной и его женой что-то есть. Нападающий подошел сзади, схватил женщину за голову и порезал ей лицо от уголка рта до уха вязальным крючком.

Лицо не только ранено, но и парализовано. Фото: Twitter

Мужчина два дня выслеживал жену. Фото: Twitter

Пострадавшая рассказала, что теперь ее лицо не только ранено, но и парализовано.

По данным полиции, мужчина уже совершал попытку самоубийства ранее.

В Турции в своем доме была найдена мертвой 25-летняя украинка Кристина Новицкая. Женщину обнаружили на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.