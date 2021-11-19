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пятница, 19 ноября 2021 16:45

В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
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В Тбилиси тысячи человек вышли в поддержку бывшего президента Михеила Саакашвили
Фото: DW
Митингующие требуют перевести Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов

В Тбилиси тысячи человек вышли в поддержку бывшего президента Михеила Саакашвили.

Митинг проходит в центре города, сообщает DW.

Митингующие требуют перевести Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора.

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Шествие началось на пл. Первой республики. Оттуда люди направились к зданию парламента на просп. Шота Руставели. На место стянули полицию.

Министр юстиции страны Рати Брегадзе предложил перевести Саакашвили в военную больницу в Гори. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе сказала, что политик согласился.

"У Михаила Саакашвили есть условия госпитализации в военную лечебницу в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель - я", - сказала она.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Руставе в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

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