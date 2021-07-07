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среда, 07 июля 2021 00:31

В Тбилиси прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества: произошли столкновения

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В Тбилиси прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества: произошли столкновения
Произошли столкновения на ЛГБТ-акции. Фото: Укринформ

В Тбилиси состоялась акция поддержки ЛГБТ-сообщества. А параллельно с ней рядом устроили протест ее противники.

Произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-движения и радикалами, в результате которых в сторону участников акции полетели камни, информирует телеграмм-канал Протесты в мире.

Радикалы забросали активистов камнями, петардами, стеклом через колонну силовиков, которая разделяла две группы участников. Силовики вынуждены были задерживать провокаторов.

Полиция не справляется с агрессивной толпой. Несколько радикалов сорвали флаг Европейского Союза и сожгли его.

Радикалы напали на журналистов, освещавших событие. Пострадало около 40 человек, четверо из них получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

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В Киеве на Майдане прошла протестная акция ФОП. Митингующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной Рады, но правоохранители заблокировали путь. Произошло столкновение.

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