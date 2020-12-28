В стране зарегистрировали рекордное количество заражений Covid-19 за сутки

За сутки в стране от коронавируса умерло 357 человек. Фото: Reuters

В Великобритании зафиксировали 41 385 случаев заражения коронавирусом в сутки.

Предыдущий рекорд в 39,2 тысячи инфицированных зафиксировали 23 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что в течение последних суток в стране умерло 357 больных. Всего за время пандемии умерли более 71 000 человек.

С начала вспышки коронавируса общее количество инфицирований достигла 2,3 миллиона.

В Испании из медицинского центра похитили готовые ПЦР-тесты на коронавирус. Инцидент произошел в автономной сообществу Страна Басков. Личность злоумышленника пока не установлена.