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понедельник, 28 декабря 2020 22:57

В стране зарегистрировали рекордное количество заражений Covid-19 за сутки

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В стране зарегистрировали рекордное количество заражений Covid-19 за сутки
За сутки в стране от коронавируса умерло 357 человек. Фото: Reuters

В Великобритании зафиксировали 41 385 случаев заражения коронавирусом в сутки.

Предыдущий рекорд в 39,2 тысячи инфицированных зафиксировали 23 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что в течение последних суток в стране умерло 357 больных. Всего за время пандемии умерли более 71 000 человек.

С начала вспышки коронавируса общее количество инфицирований достигла 2,3 миллиона.

В Испании из медицинского центра похитили готовые ПЦР-тесты на коронавирус. Инцидент произошел в автономной сообществу Страна Басков. Личность злоумышленника пока не установлена.

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Дата
28
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