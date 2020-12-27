В стране зафиксировали рекордное количество умерших от Covid-19

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировали 44 летальных случаев от коронавируса.
Такое количество умерших в сутки является рекордной в стране. Об этом сообщает Интерфакс.
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За последние сутки в стране зафиксировали 511 новых случаев инфицирования.
Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 559 человек.
6113 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.
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