В стране составят реестр тех, кто отказался вакцинироваться

Старшая женщина вакцинируется / Getty Images

Испания будет вести реестр всех, кто откажется вакцинироваться против Covid- 19, хотя их имена не будут разглашать публично.

Такое заявление сделали в испанском правительстве. Об этом пишет британская The Independent.

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"Мы составим реестр отказников, который передадим также нашим европейским партнерам. Там будут имена тех, кому предлагали вакцинироваться, и они отвергли предложение. Отказники делают ошибку, но это их право. Вакцинация спасает жизни. Это выход из пандемии", - заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока.

Он, однако, пояснил, что документ не будут оглашать публично из-за уважение к защите данных. Список тоже не будут передавать работодателям. Но, по его мнению, способ победить вирус - вакцинировать всех, или чем больше, тем лучше.

ЕС, частью которого является Испания, инициировал программу вакцинации и борьбы против коронавируса во всем Евросоюзе, начиная с вакцины Pfizer-BioNTech.

Испания с ее 47 млн. населения относится к наиболее пострадавших от Covid-19 государств. С начала пандемии там зарегистрировано около 1,85 млн случаев болезни, и почти 50 тыс. смертей

Чтобы контролировать распространение пандемии, Испания ввела строгие ограничения на передвижения в стране до 6 января. Однако ограничения смягчаются на новый год, когда разрешено собираться 10 человек на семью.