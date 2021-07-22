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четверг, 22 июля 2021 15:42

В страху перед коронавирусом семья на 15 месяцев закрылась в доме

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В страху перед коронавирусом семья на 15 месяцев закрылась в доме
Полицейский разговаривает с семьей после того, как их "освободили" / ANI

Полиция в Индии спасла семью, которая почти на 15 месяцев изолировалась в палаточном домике в деревне, опасаясь заразиться Covid-19.

По словам главы деревни, трое членов семьи заперлись, когда один из их соседей умер из-за Covid-19. Об этом пишет Gulf News.

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Один деревенский мужчина пошел снимать слепок большого пальца умершего от коронавируса соседа, чтобы закрыть сделку о продаже покойником участка земли под застройку. Он и сообщил сельскому главе о смерти мужчины.

В селе проживали семья Чуттугаллы Бенни. Они боялись коронавирусу, поэтому после новости заперлись изнутри дома. Любой соцработник, приходивший в дом, обычно возвращался, поскольку никто не отвечал. Недавно некоторые из родственников запершихся сообщили, что в доме три человека и их здоровье в плохом состоянии.

Узнав это, сельский голова сообщил в полицию. Младший инспектор и команда выбили двери и спасли людей. Когда тех вывели, их состояние было плачевным. Волосы отрастили без ухода, они много дней не мылись. Их немедленно доставили в государственную больницу, где проходят лечение. По словам главы села, семья погибла бы, если пробыла би в заперти еще два-три дня.

Израиль станет первой страной, которая испытает пероральную вакцину против Covid-19.

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