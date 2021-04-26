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понедельник, 26 апреля 2021 20:58

В США заявили о новых атаках российских хакеров

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В США заявили о новых атаках российских хакеров
Спецслужбы США обвинили хакеров из РФ во взломе правительственных сетей. Фото: Reuters

В США заявили о причастности России к взлому американских правительственных сетей.

Об этом говорится в документе опубликованном Агентством по кибербезопасности и инфраструктуры США.

"Хакеры российских спецслужб и дальше искать доступ к секретной информации США и иностранных организаций и использовать различные по сложности техники. В центре их внимания - правительственные сети, экспертные центры и информационно-технологические компании", - говорится в сообщении.

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Американские спецслужбы отметили, что кибероперации РФ создают долгосрочную угрозу для США.

"Хакеры с 2018 года перешли от распространения вредоносных программ к тактике взлома" облачных "ресурсов, электронной почты. Эти операции имеют меньший риск быть обнаруженными", - говорится в сообщении.

Российские хакеры похитили тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в 2020 году во время массовых кибератак.
В Конгрессе заявили, что хакеры получили доступ к электронной почте бюро Департамента по делам Европы и Евразии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

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26
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