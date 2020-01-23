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четверг, 23 января 2020 21:05

В США запретили "родильный туризм"

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В США запретили &quot;родильный туризм&quot;
Беременным женщинам США будут отказывать в визе, если целью их поездки будут роды. Фото: Chesk

Белый дом опубликовал новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого "родильного туризма".

Ограничения будут распространяться на случаи, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, согласно новым правилам, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы обнаружат, что они направляются в страну на роды.

Соответствующие правила опубликованы в Федеральном реестре.

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Практика поездок в США для родов, по сути, законная, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией "родильного туризма" в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов. В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью "родильного туризма" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

Согласно Конституции США, любой ребенок, рожденный на территории страны, имеет право на американское гражданство. Это привело к возникновению целого направления в туристической индустрии - "родильный туризм".

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