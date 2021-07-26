В США заговорили о дополнительной дозе вакцины от Covid-19 для некоторых людей

В США могут ревакцинировать некоторых людей. Фото: Reuters

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может понадобиться усиливающая доза вакцина от Covid-19.

"Пациенты с трансплантацией, химиотерапией от рака, аутоиммунными заболеваниями, на иммунодепрессантах - вот те люди, которые будут среди первых в случае, если нужно будет делать третий бустерный укол", - сказал Фаучи в интервью CNN.

Представители медицинских служб США рассматривают данные последних исследований о снижении иммунитета у вакцинированных, чтобы определить, когда могут понадобиться дополнительные уколы.

"Это динамическая ситуация, непрерывная работа, которая развивается, как и многие другие сферы пандемии. Надо смотреть на данные", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одобрили ковид-вакцину для прививки подростков

Еще две недели назад Фаучи говорил, что пока не видит необходимости в дополнительном уколе вакцины. С тех пор ситуация с коронавирусом в США значительно ухудшилась. На прошлой неделе в США ежедневно обнаруживали в среднем около 43,7 тыс. новых случаев заражения. Это на 65% выше предыдущей недели и втрое выше, чем две недели назад.