В США впервые человеку успешно пересадили сердце свиньи

Дэвид Беннетт с хирургом перед пересадкой сердца свиньи в Балтиморе. Фото: Reuters

57-летнему Дэвиду Беннету 7 января пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.

Об этом сообщает DW со ссылкой на медицинский факультет Мэрилендского университета.

По словам хирургов, через три дня после пересадки сердце работает нормально. Мужчина чувствует себя хорошо.

У пациента была болезнь сердца на последней стадии. Пересадка свиного сердца была единственным вариантом лечения.

"У меня был выбор: умереть или сделать эту пересадку. Я хочу жить. Я знаю, что шансов мало, но это мой последний выбор", - сказал Беннетт перед операцией.

Экстренное разрешение на проведение этой операции предоставило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

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"Эта операция по пересадке органа впервые продемонстрировала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в организме человека без немедленного отторжения организма", - говорится в сообщении.

По словам хирурга Бартли Гриффита, такая операция приближается к разрешению кризиса, связанного с дефицитом донорских органов. Именно он производил эту операцию. По его словам, эта первая в мире подобная операция дает надежду на будущее пациентам с отказавшими органами.

Свинью генетически модифицировали для того, чтобы удалить "сахарный" ген, вырабатывающий фермент пищеварение изомальтаза. Этот фермент вызвал бы сильную иммунную реакцию у пациента и донорское сердце отторглось бы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку. В частности, по оплате и предоставлению прижизненного согласия или несогласия на донорство. Государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.