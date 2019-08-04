В США произошла ужасная стрельба, много погибших и раненых

В США в городе Дейтон произошла стрельба. Фото: Униан

В США в городе Дейтон штат Огайо произошла стрельба, много погибших и раненых.

Стрельба произошла в одном из баров района Орегон в воскресенье, 4 августа. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

В результате инцидента погибли 10 человек, еще 16 получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.

"Стрелец погиб от огнестрельных ранений после выстрелов в ответ со стороны полицейских", - сообщил представитель местной полиции.

На месте ЧП работают сотрудники ФБР.

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#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) 4 серпня 2019 р.

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