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среда, 18 августа 2021 05:46

В США продолжат масочный режим

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В США продолжат масочный режим
В США маски будут носить до конца января. Фото: CNN

В США планируют продолжить масочный режим в самолетах, поездах, автобусах, а также в аэропортах и на вокзалах до 18 января. Действующий приказ о масочном режиме действует до 13 сентября.

Крупнейшие американские авиакомпании были проинформированы об изменениях, сообщает Reuters.

Нынешние требования Центров контроля и профилактики заболеваний США носить маски распространяются на все виды пассажирского и общественного транспорта. В частности, на такси, а также на транспортные узлы: аэропорты, вокзалы, морские порты автобусные и паромные терминалы, станции метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США возвращают масочный режим для вакцинированных граждан

В ближайшее время масочный режим в Украине не отменят. Такую защиту в закрытых помещениях носить еще долго. Пока не достигнем адекватных уровней вакцинации или мир не распрощается с коронавирусом.

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Дата
18
августа

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