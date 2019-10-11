В США призывают Турцию остановить военную операцию в Сирии

США призывают Турцию остановить операцию "Источник мира". Фото: Opinionua

В США призывают Турцию прекратить военную операцию "Источник мира" в Сирии.

Глава Пентагона Марк Эспер во время переговоров с турецким коллегой Хулуси Акар в пятницу, 11 октября, призвал остановить военные действия на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

В США считают, что именно прекращение операции позволит найти способ деэскалации ситуации в регионе. В Соединенных Штатах отмечают, что в противном случае все может стать непоправимым.

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7 октября Турция начала масштабную военную операцию "Источник мира" на территории северной Сирии. Ее контролируют группировки курдов, которых Анкара считает террористической организацией. Курды, против которых воюют турецкие вооруженные силы, являются союзниками Соединенных Штатов. Они вместе воевали против Исламского государства. Однако Америка решила вывести свои войска из зоны конфликта.