В США призывают объявить бойкот Олимпиады

Зимняя Олимпиада в Китае может попасть под бойкот. Фото: pixabay.com

Олимпийские игры зимой в китайском Пекине могут попасть под дипломатический бойкот. Такую идею подала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Считает, главам государств не следует отправляться в КНР во время "продолжающегося там геноцида". В противном случае мировые лидеры потеряют моральный авторитет, сообщает DW.

Спикер возмутилась ухудшением ситуации с правами человека в Китае, особенно выделив притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

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Уйгуры - тюркоязычная народность. Подавляющее большинство представителей живет в автономном районе на западе КНР. По оценкам правозащитных организаций, более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их заставляют отказаться от своей религии, культуры и языка.

Более 200 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на это лето. Люди боятся за здоровья из-за высокого уровня заболеваемости населения Японии на коронавирус. Также на территории страны фиксируются новые штаммы Covid-19.