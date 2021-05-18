Японцы выступают против проведения Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Большинство жителей Японии считают, что летняя Олимпиада в Токио должна быть отменена или перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного японским изданием Asahi Shimbun 15-16 мая, сообщает официальный сайт организации.

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43% респондентов считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть полностью отменены. 40% заявили, что проведение Игр должно быть отложено на более поздний срок.

Только 14% опрошенных выразили мнение, что Олимпиада должна состояться этим летом. В апреле желающих провести Игры было в два раза больше.

Япония собирается провести Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа 2021 года. Турнир пройдет без иностранных болельщиков, решение о допуске жителей Японии будет принято в июне этого года. Ситуация с коронавирусом в Японии остается сложной. В Токио и ряде регионов, которые по плану должны принять олимпийские соревнования, сохраняется режим чрезвычайной ситуации.