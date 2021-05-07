Олимпийские игры в Токио требуют отменить

 
Ексклюзивы
1/5
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Просмотров: 261
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 576
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1413
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 648
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1143
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 7992
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1125
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 765
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
3
5
9
3
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Видео
Все видео
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 531
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1269
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 396
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 12:21

Олимпийские игры в Токио требуют отменить

  Комментировать
Олимпийские игры в Токио требуют отменить
Около 80% японцев против проведения Олимпийских игр в Токио во время пандемии коронавируса. Фото: tsn

Более 200 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на это лето.

Об этом сообщили на сайте Change.org.

В петиции говорится, что требование отмены Олимпиады в Токио вызвано опасностью для здоровья из-за высокого уровня заболеваемости населения Японии на коронавирус. Также на территории страны фиксируются новые штаммы Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии запустили обратный отсчет до начала Олимпийских игр

Петицию адресовали председателю Международного олимпийского комитета Томасу Баху, председателю Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамасу Марукава, председателю оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

Согласно опросу, около 80% японцев хотят, чтобы игры отменили или перенесли. Однако организаторы сообщили, что Олимпиада состоится в соответствии с объявленным графиком.

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии 43-летняя Лорел Хаббард может стать первой трансгендерной спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олимпийские игры в Токио требуют отменить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 10233
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 9954
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9531
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 8352
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 7992
Мир
Девушка, как Спящая красавица, может спать неделями
Девушка, как Спящая красавица, может спать неделями Просмотров: 63
Мелинда Гейтс спряталась на острове, чтобы отойти от новости о разводе
Мелинда Гейтс спряталась на острове, чтобы отойти от новости о разводе Просмотров: 126
Шестиклассница устроила стрельбу в школе. Есть пострадавшие
Шестиклассница устроила стрельбу в школе. Есть пострадавшие Просмотров: 153
Назвали сумму, которую зарабатывает гендиректор с самой высокой зарплатой в мире
Назвали сумму, которую зарабатывает гендиректор с самой высокой зарплатой в мире Просмотров: 315
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии Просмотров: 126
Больше всего комментируют
33
Ахметов за год разбогател почти втрое
10
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 797
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть