Олимпийские игры в Токио требуют отменить

Около 80% японцев против проведения Олимпийских игр в Токио во время пандемии коронавируса. Фото: tsn

Более 200 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на это лето.

Об этом сообщили на сайте Change.org.

В петиции говорится, что требование отмены Олимпиады в Токио вызвано опасностью для здоровья из-за высокого уровня заболеваемости населения Японии на коронавирус. Также на территории страны фиксируются новые штаммы Covid-19.

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Петицию адресовали председателю Международного олимпийского комитета Томасу Баху, председателю Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамасу Марукава, председателю оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

Согласно опросу, около 80% японцев хотят, чтобы игры отменили или перенесли. Однако организаторы сообщили, что Олимпиада состоится в соответствии с объявленным графиком.

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