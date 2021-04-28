В США привитым от Covid-19 разрешили не носить маски на улицах

Для вакцинированных американцев готовят послабления. Фото: Reuters

В США полностью вакцинированным от коронавируса американцам разрешили не носить маску на улице, за исключением многолюдных мест.

"Сегодня еще один день, когда мы можем сделать шаг к тому, что было раньше", - сказала доктор Рошель Валенски, сообщает USA Today.

По словам представителей общественного здравоохранения, полностью вакцинированные люди могут снимать маску во время:

ходьбы;

бега;

походов или езды на велосипеде на открытом воздухе в одиночку или с членами своей семьи;

небольших собраний на открытом воздухе с полностью вакцинированной семьей и друзьями или на собрании с участием нескольких вакцинированных и невакцинированных людей;

в ресторанах на открытом воздухе с друзьями из нескольких семей.

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США стали одним из мировых лидеров по вакцинации от Covid-19 - ввели более 200 млн доз вакцины.