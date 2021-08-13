В США планируют ввести третью дозу вакцины от Covid-19 некоторым категориям граждан

Некоторым лицам планируют ввести третью дозу вакцины. Фото: Reuters

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом прививаться третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna.

Исследование, проведенное американским Институтом Джонса Хопкинса в мае, выявило, что лишь 17% реципиентов трансплантированных органов имели антитела после первой вакцинации, а 35% выработали антитела после двух доз, сообщает "Голос Америки".

Группа советников Центров США по контролю над заболеваниями (CDC) обсудит возможность рекомендовать проведение дополнительной вакцинации лицам с ослабленной иммунной системой, включая тех, кому было проведено пересадку органов, или больных раком.

От 3 до 9 млн американцев имеют ослабленный иммунитет из-за заболевания или лекарств, которые они принимают.

CDC также рекомендует прививаться беременным женщинам.

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Некоторые вакцинированые пожаловались на три новых побочных эффекта после вакцинации. У людей была одна из форм аллергии на коже. Также проявлялось воспаление почек, при котором происходит сильная потеря белка с мочой.