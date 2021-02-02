В США отреагировали на приговор Навальному

Алексею Навальному условный срок в 3,5 года заменили на реальный. Фото: Коммерсант

Сенат США рассмотрит вопрос введения санкций против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его в тюрьму после фиктивного процесса", - написал американский сенатор-республиканец Митт Ромни в Твиттере.

Ромни отметил, на этой неделе они примут законодательство, чтобы наказать санкциями виновных в этих действиях.

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2 февраля 2021 Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный, согласно решению, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев. 23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. На акциях 31 января задержано более 5000 человек - это рекордное число в новейшей истории России.