В США отреагировали на попытку убийства премьера Ирака

США предложили помощь в расследовании покушения. Фото: DW

Соединенные Штаты Америки осудили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадеме с использованием беспилотника.

Госдеп считает нападение актом терроризма. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает "Укринформ".

В Госдепе добавили, что уже контактируют с иракскими силами безопасности и предложили помощь в расследовании покушения.

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"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был нацелен на самое сердце Иракского государства. Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручили защищать суверенитет и независимость Ирака , и предложили свою помощь в расследовании этого нападения", – отметил Прайс.

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада. Несколько человек пострадали.