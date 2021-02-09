В США от Covid-19 умер конгрессмен

Рон Райт стал первым действующим конгрессменом, который умер после заражения коронавирусом. Фото: wikimedia by United States Congress

Конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт, госпитализированный с диагнозом Covid-19, умер в больнице. Ему было 67 лет.

Райт получил положительный результат теста на коронавирус 21 января. Тогда он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит работу из дома, сообщает The Hill.

У него осталась жена Сьюзен, двое детей и девять внуков.

В 2018 году у Райта обнаружили рак легких. В том же году его впервые избрали конгрессменом, а в ноябре 2020-го переизбрали. Ожидается, что в округе конгрессмена теперь проведут специальные довыборы.

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Рон Райт стал первым действующим конгрессменом, который умер после заражения коронавирусом. В декабре после диагностирования Covid-19 умер новоизбранный конгрессмен из Луизианы Люк Летлоу, однако это произошло еще до того, как он принял присягу.

В мире зафиксировано 106,962,626 случаев коронавируса, в частности 2,334,915 летальных, выздоровели 78,785,618 человек.